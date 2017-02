Marcus Viana desiste de isenção para empresas e quer autorização da Câmara para custear parte da tarifa de ônibus

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 14/02/2017 15:17:40

Em vez de pedir à Câmara de Vereadores que aprove a isenção do ISS e outorga para impedir o aumento de 80 centavos na passagem normal e 14 centavos na tarifa estudantil, Marcus Alexandre Viana quer autorização para usar os recursos arrecadados com os impostos municipais para custear parte do valor da passagem. Com isso, a tarifa normal deve ficar em R$ 3,50 e a de estudante em R$ 1.

Para isso, a prefeitura de Rio Branco vai enviar à Câmara de Vereadores um projeto de lei para evitar que a passagem de ônibus seja fixada no valor de R$ 3, 80 (cheia) e em R$ 1,14 para estudantes, conforme aprovou nesta segunda-feira, 13, o Conselho Tarifário.

“Como a gente vai receber o ISS e outorga, já que não terá mais isenção, nós vamos utilizar parte desses recursos que antes eram isentados para fazer o pagamento dos subsídios. É uma maneira diferente de você custear a tarifa. Um esforço que o Município tá fazendo. É um subsídio que se calcular passa de R$ 6 milhões por ano pra manter a tarifa a R$3,50 e a tarifa (estudantil) a R$ 1”, informou o prefeito.

Interlocutores de Marcus Alexandre Viana informaram que a decisão de não enviar o pedido de isenção ao parlamento tem por objetivo evitar novos desgastes.

Pelos cálculos da prefeitura, o custeio de parte da tarifa será de cerca de R$ 6 milhões ao ano.