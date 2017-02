Justiça Eleitoral julga improcedente ações que pediam cassação do mandato de Ilderlei Cordeiro

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 14/02/2017 09:16:10

A juíza da 4ª Zona Eleitoral julgou improcedente as ações impetradas pelo PSDB e pela Frente Popular do Acre (FPA) que pediam a cassação do mandato do prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro (PMDB), que estava sendo acusado de compra de votos no episódio de suposto pagamento para um candidato a vereador do PSDB desistir da candidatura para apoiar a chapa encabeçada pelo atual prefeito.

A Justiça Eleitoral considerou ilegal a gravação apresentada como prova no processo. “Consequentemente, tem-se a ilegalidade das demais provas jungidas aos autos, tendo em conta sua absoluta contaminação pela teoria dos frutos da arvore envenenada Posto isso, não havendo outros elementos de convicção a serem considerados, julgo improcedentes os pedidos”, diz a decisão da juíza Adamarcia Machado.

