Judiciário e Legislativo discutem parcerias pela Justiça e sociedade

Assessoria - 14/02/2017 21:33:34

Encontro entre Direção do Tribunal e Assembleia Legislativa teve como tônica a união de esforços para a defesa dos interesses dos cidadãos.

O encontro revela a harmonia institucional entre os Poderes Judiciário e Legislativo e, mais que isso, o compromisso selado para estabelecer parcerias voltadas ao aperfeiçoamento da Justiça, e por melhores serviços prestados à sociedade.

Foi com essa finalidade que a desembargadora-presidente Denise Bonfim visitou o presidente da Assembleia Legislativa Estadual (Aleac), deputado Ney Amorim. Também participaram o desembargador Francisco Djalma, vice-presidente, e a desembargadora Waldirene Cordeiro, corregedora geral da Justiça; os juízes de Direito Lois Arruda, e Cloves Ferreira, auxiliares da Presidência, e da Corregedora Geral da Justiça, respectivamente; e a deputada Leila Galvão.

“Viemos reafirmar as parcerias, e nos colocar à disposição para contribuir em prol da sociedade. Somos Poder, guardamos a nossa independência, mas manteremos a harmonia institucional, para o fortalecimento da Magistratura, e a garantia dos direitos dos cidadãos”, ressaltou a presidente do TJAC.

As autoridades discutiram parcerias, na defesa dos interesses da população, união de esforços e soma de forças, necessários à otimização de recursos e para maximizar resultados.

“As decisões de interesse social passam por aqui. Portanto, as parcerias engrandecem o Estado, e contribuem para a melhoria da prestação jurisdicional”, afirmou o desembargador Francisco Djalma.

A desembargadora Waldirene Cordeiro enfatizou que cada instituição deve assumir o seu papel, mas firmar entendimentos que possibilitem convergir ações voltadas à sociedade. “Aqui é casa do povo, e o Judiciário é partícipe da comunidade. Então precisamos manter permanente diálogo institucional para encontrar soluções conjuntas para as demandas e anseios dos cidadãos”, explicou.

A desembargadora Denise Bonfim repassou às mãos do chefe do Legislativo um projeto de Lei com proposta de interesse da Magistratura.

Elogios ao Tribunal

O deputado Ney Amorim não poupou elogios do Tribunal de Justiça Acreano. “Tenho acompanhado a agenda de trabalho, a preocupação em levar os melhores serviços mais longe, pelo interior do Acre. Também a sensibilidade em querer fazer mais e melhor, em fortalecer o Judiciário Estadual. Então, posso dizer que é uma honra recebê-los, e que me coloco 100% à disposição. Parabenizo a Instituição, e a desembargadora Denise Bonfim por este trabalho, reiterando a minha confiança no Tribunal”, considerou.