Incra entrega créditos do Fomento Mulher para assentadas no Bujari

Assessoria - 14/02/2017 21:08:40

As agricultoras do assentamento Antônio de Holanda, localizado no município do Bujari (AC), começam a acessar o Crédito Fomento Mulher. Na localidade, das 106 famílias assentadas, 27 receberam na manhã desta terça-feira, 14, a liberação do crédito de R$ 3 mil para investir em implantação de projeto produtivo em seus lotes.

O anuncio da liberação do crédito aconteceu na sede da Associação dos Moradores do Projeto de Assentamento Antônio de Holanda e controu com presença do Superintendente Regional do Incra no Acre, Eduardo Ambros Ribeiro, representantes da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural no Acre (Emater/AC), da Secretaria de Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar (Seaprof), da prefeitura do município do Bujari e de liderenças comunitárias.

A assentada Antônia Maria da Silva Freitas Moraes, 34, anos, uma das beneficiadas com o crédito, disse que já sabe onde irá empregar os recursos disponibilizados pelo governo federal. “Vou investir na compra de gado de leite e melhorar minha renda familiar. Estou muito feliz e aproveito para agradecer ao Incra por essa iniciativa”, enfatizou a produtora.

Além do projeto para criar gado de leite, Antônia Moraes ainda mantém uma plantação de milho, a criação de animais de pequeno porte e o plantio de hortaliças.

De acordo com o superintendente do Incra no Acre, Eduardo Ambros Ribeiro, o crédito vai proporcionar o fortalecimento da produção das mulheres, além de melhorar a renda e segurança alimentar das famílias.

“Cada uma delas receberá R$ 3 mil reais de crédito para usar na implantação de projetos que garantirão uma alimentação saudável, mais qualidade de vida para sua família e geração de renda”, disse Ribeiro.



O superintendente explicou ainda que estes são os primeiros créditos do Fomento Mulher que a Superintendência está operacionalizado na nova metodologia via Sistema Nacional de Concessão de Crédito Instalação (SNCCI). Eduardo Ribeiro destacou também que o Incra no Acre está trabalhando para que mais mulheres de projetos de assentamento do Acre sejam beneficiadas.

“Estas são as primeiras mulheres beneficiadas com o crédito. Estamos trabalhando para que até o final do ano possamos beneficiar mais assentadas em todo o Estado”.

Crédito Fomento Mulher

O crédito Fomento Mulher é voltado à implantação de projeto produtivo sob responsabilidade da mulher titular do lote de reforma agrária, no valor de até R$ 3 mil, em operação única, por família assentada.

O Fomento Mulher faz parte do primeiro ciclo de crédito, chamado de Instalação, que é voltado à sedimentar a família no assentamento e a aquisição de itens de primeira necessidade.