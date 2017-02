Identificados corpos de supostos membros de fações mortos em confronto com BOPE

Da redação ac24horas - 14/02/2017 07:52:34

Os corpos de três suspeitos que foram mortos durante uma troca de tiros com militares do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), em uma residência localizada no “Beco do Brabo, bairro Airton Sena, na Baixada da Sobral, na periferia de Rio Branco, na segunda-feira (13) foram identificados por seus familiares no Instituto Médico Legal (IML). Os supostos criminosos são Francisco Igor Costa Sila, de 21 anos – Leandro Souza Andrade, de 33 anos e Eric Wendel Silva de Lima, de 17 anos.

Acusados de integrar as fações Bonde dos 12 e Primeiro Comando da Capital, os três acabaram mortos após uma denúncia que supostos integrantes de duas facções criminosas aliadas, estariam reunidos no local, armados e orquestrando novos crimes pela cidade. Quando os militares chegam ao local houve um confronto que terminou com três mortos e outros cinco foram presos suspeitos de envolvimento em diversos tipos de crimes, segundo informações da Polícia Civil.

Segundo informações dos policiais que participaram da ocorrência, na casa foram encontrados, objetos que seriam de origem de furto, bebidas alcoólicas, drogas, dinheiro, uma farda do exército e outra da Polícia Civil, três armas de fogo, sendo dois revolveres calibre 38 e um calibre 32 que estavam com os que morreram, além de munições de outras armas que não foram encontradas na casa que teria sido alugada para os acusados de integram grupos criminosos que agem na capital.