Gasolina chega ao menor valor do ano, mas mantém alta no Acre: R$ 4,23

João Renato Jácome - 14/02/2017 14:16:32

O Acre votou a ser o primeiro no ranking do preço da gasolina. Em Rio Branco, o litro do derivado chega a R$ 4,23 e marca o valor mais alto de todas as Capitais. O dado, divulgado nesta terça-feira, dia 14, pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) revela ainda a baixa de R$ 0,01 no custo em todo o país, fazendo o combustível marcar o menor valor do ano na media: R$ 3,75.

Desde outubro de 2016, a Petrobras fez três reajustes para baixo no preço da gasolina e um aumento. Entretanto, o valor médio cobrado na bomba só subiu. Nesse período, passou de R$ 3,66 para R$ 3,76 por litro, e agora voltou a baixar. Contudo, nesse período, a alta é de 2,73%.

Em nota divulgada pelo portal R7, a estatal destaca que “como a lei brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados, as revisões feitas pela Petrobras nas refinarias podem ou não se refletir no preço final ao consumidor. Isso dependerá de repasses feitos por outros integrantes da cadeia de combustíveis, especialmente distribuidoras e postos revendedores”.