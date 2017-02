Time do Figueirense chega e vai passar quatro dias no Acre

Jairo Barbosa - 14/02/2017 08:15:58

A delegação do Figueirense desembarcou no final da noite da última segunda feira (13), na capital do Acre para o jogo de amanha contra o Rio Branco, pela Copa do Brasil e vai estivar sua permanência no estado.

Devido a partida contra a Chapecoense, no próximo domingo, pelo campeonato catarinense, a diretoria do Figueira decidiu aumentar em mais dois dias a permanencia do grupo na capital acreana.

Segundo a programação informada no site oficial do clube, o grupo treina hoje a tarde na Arena da Floresta, joga na quarta no mesmo local contra o Estrelão, e no dia seguinte faz um treino regenerativo no mesmo local do jogo.

Somente na madrugada de sexta feira, a delegação catarinense embarca com destino a Chapecó, onde no domingo enfrenta os donos da casa pelo campeonato estadual.

Para o jogo contra o Rio Branco, o treinador Marquinhos Santos decidiu não trazer o principal jogador do Figueira, o atacante Zé Love, que ficou treinando em Florianópolis.

Pelo novo regulamento da Copa do Brasil, o time visitante joga com a vantagem do empate. Quem avançar de Rio Branco FC x Figueirense, enfrenta o Gurupi (TO), que na semana passada eliminou o Londrina (PR).

A partida acontece nesta quarta feira (15), as 20:30 na Arena da Floresta, na capital do Acre.