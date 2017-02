Evangélica, passista vai desfilar sem roupas em carro alegórico

web - 14/02/2017 21:57:28

Igor Ricardo, do Extra

A nudez não será castigada. Evangélica, Tuane Rocha, de 34 anos, vai reviver no desfile da Rocinha, da Séria A, uma das cenas sensuais mais lembradas da folia carioca. A mulata aceitou o convite e vai desfilar nua (usando apenas uma calcinha) debaixo de uma grande cascata d’água. Numa alusão ao carnaval de 1991 da Imperatriz Leopoldinense, do carnavalesco Viriato Ferreira, enredo da escola da Zona Sul do Rio.

Tuane tem salmo tatuado no corpo Foto: Fabiano Rocha / Extra

— Demorei duas semanas para dar a resposta para a Rocinha. Pensei na minha filha, conversei com meu pastor. Como é um trabalho profissional, todos apoiaram. Não vejo como um simples exibicionismo do meu corpo — afirma Tuane, que frequenta há cinco anos os cultos da igreja Projeto Vida Nova.

Mesmo com 18 anos de Sapucaí, a passista garante que será sua primeira vez com o corpo totalmente despido na Avenida do Samba. E, talvez, seja sua última aparição. Tuane quer se “aposentar” do carnaval.

— Quero voltar a estudar. Dedicar-me a outros projetos pessoais. Preciso tirar meu diploma de atriz da gaveta — brinca.

Ela virá no último carro alegórico da Rocinha, a cerca de dez metros de altura. A alegoria criada pelo carnavalesco João Vitor Araújo, de 31 anos, trará ainda outras referências ao carro original de Viriato Ferreira, como os cachos de banana.

Tuane recebeu o convite do carnavalesco João Vitor Araújo Foto: Fabiano Rocha / Extra

— Foi uma cena muito marcante. Eu tinha que criar novamente. Vamos encerrar o desfile bem — garante João.

Sem tapa-sexo e com aplique no cabelo

Para ser bem fiel ao desfile original, Tuane andou fazendo pesquisas e assistindo a vídeos da apresentação da Imperatriz da época. A partir disso, ela decidiu colocar um aplique no cabelo, para que ele ultrapasse a faixa do seu bumbum. Foi assim que, em 1991, a modelo Melissa Benson se apresentou na Verde e branco. Além disso, ela não colocará tapa-sexo: será apenas uma calcinha.

Com 18 anos de carnaval, passista garante que será a primeira vez que desfilará nua Foto: Fabiano Rocha / Extra

— A Melissa usou uma calcinha com uma pedrinha só. A minha não vai ter uma pedrinha só, vou colocar várias, mas vai ser só isso. Nem maquiagem eu vou usar. Quero que fique bem perto do que foi na época — conta.

O efeito da cascata será garantido com 500 litros de água, que será reaproveitada a todo momento. Ou seja, não haverá desperdício na Sapucaí. A Rocinha será a primeira agremiação a desfilar no sábado de carnaval.

Igreja diz que não houve liberação

Em nota divulgada nesta terça-feira, a Igreja Projeto Vida Nova afirmou que nenhum pastor da denominação autorizou Tuane Rocha a desfilar nua no desfile da Rocinha. O Projeto Vida Nova ainda reitera que “repudia a nudez como exploração do corpo, assim como toda festa que cultua deuses pagãos e exalta a carnalidade”.

Leia mais: http://extra.globo.com/noticias/carnaval/evangelica-passista-vai-desfilar-sem-roupas-em-carro-alegorico-da-rocinha-20920663.html#ixzz4YicsOKeT