Diretor do DNIT viaja a Brasília para agilizar a liberação de mais recursos para as rodovias federais do Acre

Régis Paiva - regispaivajor@gmail.com 14/02/2017 21:18:55

O Diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) no Acre, Thiago Caetano, viajou a Brasília nesta terça-feira (14) para tentar agilizar a liberação de recursos para o Estado, a celeridade nas licitações, o planejamento das atividades do órgão para o ano e a liberação de mais recursos para o Estado.

“Também vamos estar expondo a nossa necessidade para poder liberar os recursos para restauração das rodovias pelos próximos cinco anos. O projeto de recuperação já foi apresentado e deve ser licitado ainda este ano. Levou quase um ano e meio para ser concluído e está em análise dentro do DNIT. Espero quando retornar já ter um cronograma da obra”, comentou Thiago.

Thiago destacou ser esta viagem e também a da semana passada para tratar de assuntos pendentes do DNIT e participar de reuniões de planejamento e orçamento para este ano: “Vim para acompanhar as análises da reconstrução da BR 364, já encaminhados, e vou acompanhar de perto como está esta tramitação”.

O diretor disse estar também acompanhando o termo de referência da obra do contorno de Brasileia, o qual está pronto para ser licitado e foi encaminhado apenas para uma revisão e, depois, serem feitos os trâmites finais. “Também estamos acompanhado a liberação dos recursos para a recuperação entre Sena e o Rio Liberdade, para poder intensificar”, informou.

Thiago informou já terem sido liberados cerca R$ 10 milhões somente este mês para a BR 364, mas pretende liberar ainda mais recursos. “O planejamento nosso está mantido e vamos intensificar as obras agora em abril. Vamos acompanhar também os demais trechos, como Rio Branco e Sena Madureira, o qual vai ser licitado em Brasília, e também até o Rio Liberdade,”

O diretor revelou também ter conseguido colocar o Acre como prioridade em alguns contratos de supervisão, o que vai melhorar o nível de supervisão das obras. “Esperamos com isso melhorar as condições de trafegabilidade das rodovias federais no Acre por pelo menos nos próximos cinco anos”, complementou.