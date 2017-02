Detento é encontrado morto com roupas enroladas no pescoço no presídio Francisco D’Oliveira Conde

Da redação ac24horas - 14/02/2017 08:11:57

O presidiário Tharlison da Costa Moares, de 25 anos, que cumpria pena me regime fechado na unidade prisional Francisco D’Oliveira Conde, em Rio Branco, foi encontrado morto dentro da cela com roupas enrolada no pescoço.

Segundo informações de agentes penitenciários, Tharlison da Costa estava alojado sozinho em uma cela da ala psiquiátrica da unidade. O Instituto de Administração Penitenciária (IAPEM), acredita que ele tenha cometido suicídio.

O suposto suicídio teria acontecido na segunda-feira (13). Uma perícia foi feita na cela e o corpo foi removido para o Instituto Medico Legal (IML), onde os médicos legistas devem aponta as causas da morte do dentento.