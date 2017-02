Câmeras da PM auxiliam na prevenção e no combate ao crime

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 14/02/2017 14:53:35 Corresponde no Vale do Juruá

O sistema de monitoramento feito por 20 câmeras de alta definição espalhadas pelos principais bairros da cidade de Cruzeiro do Sul tem ajudado a polícia a prevenir e combater a criminalidade. O projeto funciona desde o segundo semestre de 2016, financiado em grande parte pela Enafron (Estratégia Nacional de Segurança Pública), do governo federal, e pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJAC) com apoio do Ministério Público do Acre.

Idealizado pelo TJAC, o sistema é gerido pela Polícia Militar no município, e conta com a parceria do Detran. O órgão se encarrega especificamente das ocorrências de trânsito.

Segundo o sargento Wanderley Gadelha, responsável pelo videomonitoramento, a iniciativa de implantação das câmeras de segurança diminuiu siginificativamente o índice de criminalidade em diversos bairros. Um deles, o Remanso, é conhecido pela violência.

“Nosso sistema aumentou em mais de 50 por cento a eficiência do trabalho da Polícia Militar”, garante Gadelha.

O monitoramento full time possibilita a ação rápida da PM. Assim que detectado qualquer delito pelos monitores, as viaturas são imediatamente acionadas e se encaminham para o local da ocorrência.

Segundo o sargento, o tempo máximo de atendimento das ocorrências é de 10 minutos. No centro da cidade, a intervenção é imediata.

A Polícia Militar assegura que o sistema será expandido em breve. Isso significa que mais câmeras serão instaladas em outros locais da cidade.



Tudo gravado



As cenas detectadas pelas câmeras de segurança são todas gravadas. Isso ajuda na elucidação dos delitos e na identificação dos criminosos.

Gadelha conta que o caso mais chocante flagrado pelos agentes foi o registro de um homicídio no bairro da Várzea. Um homem assassinou o rival a facadas. As imagens ajudaram a Justiça a condenar o autor do homicídio.