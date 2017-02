Utilização de recursos do SUS é debatido em encontro de gestores

Da redação ac24horas - 13/02/2017 14:31:06

Para debater temas como gestão e utilização de recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, Atenção Básica e Emendas Impositivas destinadas ao setor, secretários municipais de Saúde participam de um encontro nestas segunda, 13, e terça-feira, 14, em Rio Branco.

Oteniel Almeida, que preside o conselho desde o ano passado, destaca que um dos principais objetivos de sua gestão é fortalecer a Saúde em cada município, evitando assim a circulação dos doentes de uma cidade para outra.

“Se a Saúde de cada cidade funcionar bem, com relação ao atendimento e medicamentos, não tem porque os pacientes irem para outras cidades, como a capital Rio Branco”, cita Oteniel,

O evento contou com a participação do presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais – CONASEMS, Mauro Junqueira, que palestrou sob o tema “Ser Gestor e Fazer Gestão em Saúde”.

O encontro é realizado no Palácio do Comércio e reúne 14, dos 22 secretários.