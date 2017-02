Quem vai substituir Mayara Padrão no Geração Gazeta?

Charlene Carvalho - 13/02/2017 10:37:50

Mayara Padrão (na foto com o marido Paulo Roberto) é uma garota multimídia cheia de projetos, planos e sonhos e funcionária de carreira do Banco do Brasil. A morena de belo corpo esculpido de alegria e belas curvas, não poderia estar mais feliz. Um dos seus projetos foi realizado junto com um desejo antigo: fixar residência em Salvador (alô Baêa, qualquer hora eu tô voltando!!!). Fará falta por aqui. Pela boa amiga que é, pelo excelente trabalho no banco e na apresentação do Geração Gazeta, um programa de referência na TV acreana.



VOANDO

Gosto da Mayara de grátis. Ela sabe disso. Sempre torci, cá do meu cantinho, pelos seus projetos. Acompanho desde o começo sua paixão e dedicação pelo mundo fitness. Mayara não é só um rostinho bonito. É uma mulher guerreira. Uma profissional competente e dedicada. Agora vai voar na dimensão e na proporção das suas asas. As meninas do grupo vão morrer de saudade de suas dicas, mas estamos cá torcendo pelo teu sucesso, May.

E a pergunta que fica é: quem vai substituir Mayara ao lado do Zezinho Kennedy na apresentação do programa?

QUEM SERÁ?

Os clientes de Mayara no Banco do Brasil já sabem quem é seu substituto na gerência de contas da agência Estilo. Já sua substituta no Geração Gazeta, posto que ocupou por sete anos, deve ser anunciada hoje, no máximo amanhã. Me disseram que será uma loira bafo. A ela, boa sorte e que tenha tanto sucesso e brilho como sua antecessora.

RECOL EXCLUSIVE

O Grupo Recol inaugura hoje um novo espaço, a Recol Farma Exclusive, com aquelas coisinhas que mulher gosta bem pouco: perfume, maquiagem e produtos para pele e corpo, de boas marcas e que raramente encontramos por aqui. A abertura oficial será com um coquetel para convidados e imprensa. Parabéns ao grupo por mais um investimento no mercado acreano.

AI MEU BOLSO!

O lado bom da Recol Farma Exclusive: ter a praticidade de comprar no mercado local produtos de marcas que amo como La Roch-Posay. Eu apenas não sei viver sem água termal da marca e um creme M-A-R-A para pele que além de não ter cheio e ser muito eficiente, é totalmente antialérgico. O lado ruim: haja bolso para comprar tantas coisas legais reunidas no mesmo lugar. Diante da realidade global, vou fazer ser pragmática e tentar, ao máximo, manter-me longe de lá. Será que consigo?

Sabe como é esse negócio de mulher, perfume, maquiagem e mil cremes ao seu dispor…

MEETING

Os maquiadores profissionais conhecem bem, gente como eu que não consegue fazer um mísero traço no olho, imagine usar um delineador, conhece pouco, mas sabe minimamente da qualidade dos produtos Catharine Hill. E a boa nova é que Rio Branco passa a ter uma distribuição e venda local de produtos da marca na Jorge Cosméticos.

JANTAR

Em parceria com a Jorge Cosmético, a Catharine Hill realiza hoje, no Jannu’s Bistrô, um jantar super fino para os pioneiros da maquiagem em Rio Branco. Uma oportunidade de apresentar aos melhores dos pincéis e das paletas acraeanas, o que teremos ao nosso dispor no mercado local a partir desta semana.

HELLO, I’M SORRY…

Sou fã da Adele. Amo sua voz e, principalmente, sua simplicidade. Em 2016 ela desafinou ao se apresentar no Grammy. A expectativa este ano era grande. Ela abriu o prêmio magistralmente ontem em Los Angeles, mas ao cantar “Fast Love” no tributo a George Michael, se emocionou e ao perceber o risco de repetir o mesmo erro que prometera evitar, parou (não sem antes soltar um palavrão, já que a turma do som não foi legal com ela) e no melhor estilo diva (porque ela é, de fato, diva), pediu perdão pelo palavrão e começou tudo de novo.

E Adele mais que mereceu ganhar o Grammy de música do ano com Hello. Vais me dizer nunca se pegou cantarolando “hello, it’s me… Jura? Ah, para, vai. Eu canto direto. Ruim de doer, mas canto. O banheiro é meu…

Adele simplesmente linda em um Givenchy verde, meio musgo, meio floresta, no red carpet do Grammy 2017

RED OU GREEN CARPET

Vocês lembram da medonha cor de 2017, de acordo com a Pantone, a Greenery, um verde musgo misturado com amarelo intenso? Pois é. No Grammy teve umas coisas bizarras, um rosê papel crepom da Jeniffer Lopez – mas o vestido era bafo – e muito, muito verde. Esse aí da Pantone. Pelo jeito a moda vai pegar.

TÔ FORA

Mesmo sendo ruiva de nascença – nascida pelas mãos maravilhosas da Annie Isis Siqueira, rainha e mãe dos ruivos mais lindos de Rio Branco – tô fora dessa moda de roupa verde. E olha que ruivas e verde andam assim ó lado a lado, quase irmãs gêmeas, mas a minha pele amarelada não combina com verde. Sério, pessoas… se usar verde e passar um agente de endemias, vai me encaminhar pra UPA. Melhor não, melhor não, mas fique à vontade para usar. Tendência fashion, garanto.

METAL NO VESTIDO

Mas se você não gosta de verde, se acalme, se acalme e não fique nervosa. Não é só nos sapatos que o ouro rosé, amarelo e branco é tendência. O mesmo red carpet do Grammy de ontem, teve vários modelos de vestidos metalizados. Sim, o metalizado não se restringe à cor do seu celular ou do seu tênis. Pode usar em vestidos, saias e blusas. E tendência fashion de red carpet nunca erra.

BEE GEES

Prometo que este é o último comentário sobre o Grammy 2017, pois não vou me deter no look la deusa indiana da Beyonce, ou na sua apresentação que a maioria aplaudiu, uma vez que hologramas ainda me dão nos nervos. Também não comento o look de lady Gaga, por motivos deque estava gostando das mudanças e ela pah, faz aquela homenagem ao Metallica. Quero comentar mesmo é a homenagem ao Bee Gees. Digna e maravilhosa. Rhianna arrasou. Demi Lovato então…

CINCO HOMENS E UM SEGREDO

Moisés Alencastro, além de advogado e colunista social é também um produtor cultural de destaque. Seu novo projeto é trazer para Rio Branco, no sábado 18 e no domingo, 19, a peça “5 homens e um segredo, às 19horas, no Teatro Plácido de Castro. Os ingressos estão à venda na VLG Sport e Livraria Nobel, no Via Verde Shopping.

Vamos ao teatro!!

OSCAR 2017

Se você gosta de assistir à premiação do Oscar e não morre de amores pelo carnaval, se anime: a premiação deste ano será no domingo de carnaval. Mas se vais correr atrás do trio elétrico, se contente com a reprise no TNT. La La Land tem 14 indicações e eu não vi. Porque o Cine Araújo não gosta de alegrar os corações dos fãs de bons filmes candidatos aos prêmios da Academia.

NASCEU

A médica Sinnara Lisboa e Jimmy Barbosa são só alegria com o nascimento da filha Beatriz, na semana passada, linda e saudável para alegria de toda a família.

Roberta Lima e Kelly Kley Saldanha, na tradicional Feijoada do Luiz Theodoro, ontem no Afa Jardim