Por 7 votos a 2, Conselho Tarifário aprova aumento da passagem de ônibus para R$ 3,50

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 13/02/2017 15:44:03

O aumento da passagem de ônibus em Rio Branco, de R$ 3 para R$ 3,50, foi aprovado por 7 votos a 2, na tarde desta segunda-feira, 13, durante a reunião do Conselho Tarifário em Rio Branco, na sede do RBTrans, na rodoviária da capital, Via Verde.

A Assemurb, a Federação do Comércio e a União das Associações de Moradores de Rio Branco (Umarb), que na sexta-feira, 10, haviam se manisfestado contra o aumento, voltaram atrás e votaram pela elevação do valor da tarifa, mas considerando a possibilidade de redução do ISS e Outorga concedidos pela prefeitura. A passagem estudantil deve ser fixada no valor de R$ 1, 05. A proposta será encaminhada à Câmara de Vereadores. “É um alento”, classificou o presidente do Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo, Marcelo Mansour.

Com cartazes, integrantes da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) e da UJS, a União dos Jovens Socialistas, protestaram princialmente contra a elevação da passagem para a classe estudantil.