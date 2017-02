Morre no Pronto Socorro, jovem atingidos tiros no Cidade Nova

Da redação ac24horas - 13/02/2017 12:06:43

Morreu no Pronto Socorro de Rio Branco, na noite de domingo (12), o jovem Deyvide da Silva Cavalcante, de 28 anos, que foi atingido com três tiros na madrugada da última sexta-feira, no bairro Cidade Nova.

De acordo com a polícia, Deyvide da Silva foi alvejado com dois tiros no peito e outro no braço e o autor do crime teria sido reconhecido por testemunhas, mas continua foragido. O crime aconteceu na Rua Uirapuru.

No hospital, Deyvide passou por cirurgia e em seguida foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado gravíssimo. Durante a madrugada teve parada cardíaca e morreu.