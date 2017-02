Matrículas em cursos do IFAC devem ser realizadas até terça (14)

Para aqueles que desejam dar continuidade aos estudos em 2017, o Instituto Federal do Acre (IFAC) está com matrículas abertas para cursos técnicos, nas modalidades Integrado e Subsequente. As vagas, que são remanescentes, são referentes ao Processo Seletivo 2017/1.

Os cursos técnicos, que estão disponíveis nos campus Avançado Baixada do Sol, no município de Rio Branco, e em Sena Madureira, são de Informática, Agroecologia e Aquicultura. Os interessados devem comparecer nas unidades de ensino até o dia 14 de fevereiro apenas com os documentos descritos nos editais para realização da matrícula. O preenchimento das vagas será realizado por ordem de chegada.

As vagas na modalidade Integrado estão sendo ofertadas no campus Sena Madureira para o curso técnico em Informática. Ao todo, estão disponíveis oito vagas. Para realizar a matrícula, o candidato precisa ter ate 17 anos de idade e já ter concluído o Ensino Fundamental. Conforme descrito em edital, o curso tem duração de três anos e as aulas acontecem no período vespertino.

Já para aqueles que residem em Rio Branco, as vagas disponíveis são para o campus Avançado Baixada do Sol, na modalidade Subsequente. Ao todo, estão sendo oferecidas 19 vagas no curso técnico em Agroecologia, que tem duração de dois anos e com aulas a serem realizadas pela manhã, como também outras 29 vagas para o curso técnico em Aquicultura, em que as aulas serão ministradas no período vespertino e tendo duração de um ano e meio. Para realizar as matrículas na modalidade Subsequente, o candidato deve ter concluído o Ensino Médio.

Inscrições – No caso dos candidatos interessados em realizar o curso técnico Integrado, estes devem comparecer, acompanhados dos pais e/ou responsáveis, junto ao campus Sena Madureira até o dia 14 de fevereiro. O preenchimento das vagas será realizado por ordem de chegada. Conforme edital, os documentos que devem ser apresentados no ato da matrícula são: foto 3×4 recente, além do original e cópia da Carteira de Identidade, Certidão de Nascimento, CPF, comprovante de residência (fatura de água, luz, telefone), Histórico Escolar do Ensino Fundamental e Certificado de conclusão do Ensino Fundamental.