Mâncio Lima sem energia por mais de 5 horas após colisão em poste

Da redação ac24horas - 13/02/2017 15:13:54

Um acidente, registrado neste final de semana em uma curva da Rodovia AC 405, logo na chegada ao Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul (AC), deixou a cidade de Mâncio Lima por mais de cinco horas. Pelo menos 30 mil pessoas ficaram sem os serviços de eletricidade.

O motorista de um Honda Civic teria colidido contra um poste da rede elétrica. Além da região urbana da cidade, colocações rurais como a da Vila Assis Brasil, Belo Jardim e Santa Luzia do Pentecoste também form atingidas pela falta de energia.

O chefe da Eletrobrás em Cruzeiro do Sul, Ney Cavalcante, informou que o motorista terá que arcar com danos ao patrimônio público. “A empresa está tomando as medidas cabíveis e vai cobrar valores referentes ao serviço da substituição do poste danificado, da manutenção da rede elétrica, realizada por uma empresa terceirizada e pelo o tempo que a rede ficou desligada durante blackout”, informou o gerente.

A falta de energia afetou também, o Aeroporto local e a base do Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAM). O motorista não foi encontrado pela TV Juruá, que reportou o caso, para falar sobre o assunto.