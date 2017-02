Mais de 40 quilos de entorpecentes são apreendidos em ônibus

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 13/02/2017 11:46:57

Policiais civis apreenderam no final de semana em um ônibus, na Estrada Variante em Cruzeiro do Sul, 41,5 quilos de maconha e 2 quilos de cocaína acondicionados dentro de uma caixa de isopor no bagageiro do veículo.

O delegado Lindomar Ventura informou que a apreensão aconteceu graças ao trabalho de investigação da polícia.

“Nós estávamos investigando e sabíamos que havia alguém ligado à empresa fazendo o transporte de droga. Fizemos o acompanhamento da movimentação do ônibus desde cedo, ficamos de campana, e a noite na saída fizemos a detenção do acusado na rodoviária e outra equipe fez a abordagem do carro.”

A caixa contendo a droga estava endereçada a Porto Velho, mas de acordo com as investigações, o endereço teria sido forjado na tentativa de ludibriar o trabalho policial.

“A princípio o acusado relata que seria uma encomenda de uma pessoa que teria dito que se tratava de açaí, mas no celular dele existem mensagens e ligações que comprovam que ele tinha consciência do material que estava transportando”, explicou o delegado.

As investigações continuam no sentido de descobrir o receptor da droga. O acusado, que não teve o nome divulgado pela polícia, foi encaminhado a Unidade Prisional Manoel Neri e colocado à disposição da Justiça.