Jovem trava luta corporal para escapar de um estupro em Cruzeiro do Sul

Da redação ac24horas - 13/02/2017 14:54:18

Uma jovem de 22 anos, que prefere não se identificar, travou uma luta corporal com um desconhecido na noite deste sábado (11), no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul, para escapar de um estupro.

A moça relatou que o agressor estava de bicicleta e armado com um facão – tipo açougueiro -, mas ele não contava que a mesma estava portando um punhal afiado.

O homem ainda teria agredido fisicamente e rasgou a roupa da jovem. Para escapar no ímpeto sexual do tarado, ela relatou que desferiu um golpe na mão do tarado.