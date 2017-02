Estudantes protestam contra o aumento da passagem durante reunião do Conselho Tarifário

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 13/02/2017 15:08:42

Representantes de entidades estudantis voltaram a protestar durante a reunião do Conselho Tarifário em Rio Branco, que inciou há pouco na sede do RBTrans, na rodoviária da capital, na Via Verde.

A Fecomércio e a Umarb, que na sexta-feira haviam se manisfestado contra o aumento, voltaram atrás e devem votar pelo aumento de R$ 3 para R$ 3,80, com a possibilidade de redução para R$ 3, 50 com a redução do ISS e Outorga concedidos pela prefeitura.

Com cartazes, integrantes da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) e da UJS, a União dos Jovens Socialistas, protestam princialmente contra a possível elevação da passagem para a classe estudantil.