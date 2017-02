Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Jairo Barbosa

A Polícia Militar confirmou no início da tarde desta segunda feira(13), que três homens, ainda não identificados,.Morreram, depois de uma troca de tiros com militares do Batalhão de Operações Especiais, BOPE.

O tiroteio aconteceu no “Beco do Brado”, no bairro Airton Sena, baixada da Sobral.

O local está isolado para os trabalhos dá Polícia Técnica.

Em instantes mais informações.