CZS registra dois homicídios e três feridos durante final de semana violento

Da redação ac24horas - 13/02/2017 11:51:07

O final de semana foi movimentados na delegacia de Cruzeiro do Sul (AC). Em uma semana já foram registradas pelo menos quatro execuções e seis tentativas de homicídio na cidade. Somente no último fim de semana, dois jovens foram assassinados, além de um adolescente de 15 anos.

As informações, publicadas nesta segunda-feira, dia 13, pelo site Juruá Online, tratam que nos últimos caos as mortes têm acontecido de forma semelhante, contando com motoqueiros armados que se aproximam de seus alvos e disparam à queima roupa.

Segundo a família das vítimas das últimas 72 horas, durante a madrugada, homens armados invadiram a casa, se dirigiram até o quarto onde o menor dormia e acabaram executando a vítima com um tiro na região posterior da cabeça.

Na sexta-feira, dia 10, um jovem de 22 anos também foi morto com disparo no rosto, após ter sido abordado por uma dupla em uma motocicleta. Na ação, mais um menor ficou ferido de raspão no pescoço.

No sábado, dia 11, na região do bairro Telégrafo, um morador teve sua casa atingida por disparos, contudo, ninguém foi preso pela polícia. O caso está sob investigação.

Já no domingo, dia 12, foram duas tentativas de homicídio registradas, onde um menor de 16 anos levou um tiro de raspão nas costas quando saia de casa, no bairro da Lagoa. Na vila Santa Rosa, na zona rural, um homem também levou um tiro, durante um desentendimento.

Até a manhã desta segunda-feira, dia 13, não havia registro na delegacia geral de polícia de Cruzeiro do Sul, referentes às prisões de acusados ou suspeitos de envolvimento nos crimes.