Acadêmicos de Direito podem fazer parte da Subcomissão do Estudante de Direito da OAB Seccional Acre

Assessoria - 13/02/2017 11:39:17

A Comissão da Jovem Advocacia (CJA), da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), convida os acadêmicos de direito para fazer parte da Subcomissão do Estudante de Direito.

Participando da subcomissão o estudante terá a oportunidade de conhecer melhor o trabalho da Ordem no Acre, inclusive poderá contribuir com as atividades realizadas para CJA.

Serão ofertadas dez vagas para graduandos da Faculdade da Amazônia Ocidental (FAAO), União Educacional do Norte (UNINORTE), sendo dois estudantes do período vespertino e dois do noturno em cada faculdade, e Universidade Federal do Acre (UFAC) com duas vagas.

Poderão participar estudantes devidamente matriculados a partir do 2º ano ou 3º período da graduação em direito. Para concorrer a uma das vagas o graduando pode inscrever-se por meio de protocolo da “Ficha de Inscrição” junto à sede da OAB/AC, ou enviando o formulário em pdf para o endereço eletrônico cjaoabac@gmail.com, até o dia 7 de março de 2017. No ato da inscrição é necessário apresentar ainda uma cópia do RG, ou outro documento oficial com foto, e declaração de matrícula indicando o período e turno do curso.

O edital para seleção de estudantes foi divulgado nesta segunda-feira (13), no Diário Oficial.

Para maiores informações acesse o site http://www.oabac.org.br/ ou ligue para Irisnaila Belém por meio do telefone (68) 98403-7898 ou entre em contato pelo e-mail cjaoabac@gmail.com.