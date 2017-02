Diretor do Deracre cutuca parlamentares acreanos e faz sugestão sobre emendas individuais

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 12/02/2017 07:17:58

O diretor-presidente do Deracre, Cristovam Pontes, sugeriu, em sua página no Facebook, aos parlamentares do Acre que, ao invés de enviarem “indicações óbvias” ao órgão, destinem emendas parlamentares.

Cristovam Pontes não cita ninguém em sua postagem, mas deixa claro que a crítica é direcionada aos parlamentares que enviam ofícios ao Deracre sugerindo a execução de serviços. Na maioria das vezes, os deputados costumam pedir recuperação de pontes e ramais.

“Quando realmente desejarem contribuir com o Executivo, ao invés de enviarem Indicações apontando ações óbvias, que inclusive constam no nosso planejamento, sem mandar um centavo pra ajudar e depois tentar se autopromover como se tivessem feito algo útil, prefiram destinar Emendas, com os recursos correspondentes. Prometo agradecer com o máximo de publicidade”, cutuca Cristovam.