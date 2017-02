Bocalom distribui cartilhas com orientações sobre gestão pública para prefeitos e atuação parlamentar

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 12/02/2017 07:21:34 Corresponde no Vale do Juruá

O ex-prefeito de Acrelândia Tião Bocalom (DEM), virtual candidato ao Senado em 2018, está partilhando, com prefeitos e vereadores dos municípios acreanos, suas experiências como gestor público. Bocalom governou o município de Acrelândia em três ocasiões.

Segundo um membro da executiva municipal do Democratas, o material consiste em uma cartilha destinada aos representantes políticos. Trata-se orientações sobre como proceder durante a atuação parlamentar e de como gerir as prefeituras com o máximo de eficiência.

“A população está cansada da mesmice, dos desacertos gerenciais e até mesmo da malversação do dinheiro público. Nossa intenção, com a cartilha, é ajudar na otimização dos recursos e na eficiência dos serviços prestados à população” disse Bocalom.



Em viagem para acompanhar a esposa, que está em tratamento fora do Acre, o ex-prefeito deverá regressar ao Estada no dia 5 de março. No retorno, ele vai retomar a distribuição do material.

Por enquanto, Tião Bocalom visitou os municípios de Capixaba, Plácido de Castro, Rio Branco, Acrelândia e Sena Madureira.

Entre outras informações relevantes, o documento destaca a importância do livre comércio e da livre iniciativa para impulsionar a encomia local. Ele lembra ainda que a iniciativa privada precisa de segurança jurídica para crescer e gerar empregos.