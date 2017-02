No Acre, detentos fogem de presídio usando corda feita de lençóis

Da redação ac24horas - 11/02/2017 18:34:25

Cinco presos que cumpriam pena em regime fechado no pavilhão 1, no Presídio Estadual Francisco D’ Oliveira Conde, em Rio Branco, fugiram da unidade na madrugada deste sábado, 11, confirmou a Secretaria de Segurança Pública.

Os presos, serraram as grades da cela e escalaram os muros utilizando uma corda de pano feita de lençóis e roupas.

A guarnição ao perceber a fuga dos meliantes comunicou as polícias Civil e Militar, que imediatamente com os agentes penitenciários deram início as buscas pelos fugitivos.

A direção do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), esta investigando as fugas e também pede a quem tiver informações sobre o foragidos que entre em contato através do 190 e 181