Liga Acreana de kung fu oferta aulas gratuitas no horto florestal

Da redação ac24horas - 11/02/2017 10:23:44

Com o intuito de fomentar a prática é que a Liga Acreana de Kung Fu vai ofertar, a partir do próximo sábado, 11, aulas gratuitas de kung fu e tai chi chuan, no Horto Florestal, em Rio Branco.

O limite mínimo de idade para participar das atividades é de seis anos. O treino de kung fu será realizado todas as terças, quintas-feiras e sábados, das 17 às 18 horas. Já o tai chi chuan será aos sábados e domingos em dois horários, 9 às 10 horas e 10 às 11 horas.

Durante a aula inaugural, que será neste sábado, 11, às 9 horas, no Horto Florestal, a Liga Acreana de Kung Fu, em parceria com o governo do Estado e Prefeitura de Rio Branco, por meio das secretarias de Esporte, realiza a entrega de equipamentos esportivos aos professores comunitários.