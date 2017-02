Em Tarauacá, homem mata o próprio irmão com um tiro no rosto

Da redação ac24horas - 11/02/2017 10:19:18

Informações do Blog do Accioly

Nesta sexta feira, 10 de fevereiro, Tarauacá contabilizou mais uma tragédia em família na zona rural do município. Um homem matou o próprio irmão com um tiro no rosto.

Policiais Militares foram acionados pelo comando do batalhão para se deslocarem até o Seringal Belo Monte, Colônia Santa Luzia no rio Tarauacá, para averiguar uma informação de um possível homicídio. Um cidadão conhecido popularmente por “Bona” teria assassinado o próprio irão e atirado o corpo na água. De imediato uma guarnição pegou um barco e foi até a localidade. Ao chegaram no local, encontraram Francisco Antônio Alves de Brito, o ‘Bôna’, 34 anos, em uma canoa ancorada próximo a sua residência. Na abordagem o suspeito negou e disse que havia apenas dado uma paulada em seu sobrinho que queria agredi-lo com um terçado. Disse ainda que teria tido uma briga com seu irmão, porém teria atirado para o alto. A polícia não acreditou na conversa.

Logo em seguida chegaram os homens do corpo de bombeiros e começaram a mergulhar no local onde possivelmente estaria a vítima. Não demorou muito e os mergulhadores encontrara o corpo de Raimundo Alves de Brito, já sem vida e com perfurações no rosto ocasionadas por disparo de arma de fogo. Diante dos fatos, ‘Bona’ confessou o crime e disse que atirou no rosto do irmão com uma espingarda. O crime teria acontecido na noite de quinta feira, 9 de fevereiro. Segundo o pai do autor e da vítima, os dois consumiram bastante bebida alcoólica e se desentenderam. Daí teria acontecido essa tragédia em família. Policiais civis também estiveram no local do crime.

A polícia prendeu o suspeito e aprendeu a arma utilizada no crime. O Caso agora está sob o comando do Delegado José Obetânio.