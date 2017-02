Bocalom: “não existe candidatura nata ao Senado na oposição”

Luis Carlos Moreira Jorge - 11/02/2017 10:10:03

O ex-prefeito Tião Bocalom (DEM) descartou por completo apoiar a proposta de que o senador Sérgio Petecão (PSD) seja candidato nato e a pesquisa aconteça somente para definir quem será escolhido para ser o nome para a segunda vaga. “Isso não existe, já deixei bem claro, não aceito”, destacou Bocalom. A sua proposição é que o senador Petecão (PSD) dispute em igualdade de condições as pesquisas para a seleção das duas candidaturas ao Senado pela oposição, na eleição do próximo ano. “Não existe candidatura nata. ”Se não for desta maneira vou procurar outro caminho”. Como é que eu, por exemplo, estando bem cotado nas pesquisas abdicaria da candidatura para quem aparecer abaixo na preferência popular? Indaga. Tião Bocalom enfatizou que a única hipótese de não disputar um mandato de senador é não aparecer bem nas rodadas de pesquisas que serão realizadas até abril do próximo ano. “Mas acho que o povo me quer como candidato, tenho sentido isso por onde passo”, avaliou Bocalom (foto). Até aqui, cinco políticos já manifestaram a intenção de disputar o Senado.

Proposta do rocha

A proposta deque o senador Sérgio Petecão (PSD) seja “candidato nato” é do deputado federal Major Rocha (PSDB), que defende que as pesquisas aconteçam só para escolher o nome para disputar a segunda vaga do Senado.

A mesma ladainha

O advogado e assessor do ex-prefeito Tião Bocalon, Valdir Perazzo, costuma proferir uma frase cirúrgica, quando a discussão é a eleição do próximo para o governo estadual: “dizer que é contra o PT não é projeto de governo”. Não é. Mas a oposição não consegue sair da ladainha.

Aliança se solidificando

No próximo dia 18, a coligação PSD-PSDB inicia a sua solidificação nas bases, com uma reunião com todos os integrantes dos diretórios municipais de Brasiléia – local do encontro – Xapuri, Epitaciolândia e Assis Brasil. A meta é unificar os dois partidos para ser protagonista em 2018.

Um erro de estratégia

Em política cada passo tem que ser medido para não cair num buraco. Será a maior burrice a barganha que o deputado Heitor Junior (PDT) poderia fazer, a de trocar o mandato, onde tem visibilidade, pela Secretaria de Pequenos Negócios, dando sua vaga na Aleac ao secretário Henry Nogueira. Nunca é um bom negócio político deixar de ser baladeira para virar vidraça.

Críticas são inevitáveis

As críticas, as cobranças, contra quem ocupa uma secretaria são inevitáveis, mesmo porque está no imaginário popular que, quem é secretário pode empregar. Vai ter fila na porta do gabinete pedindo emprego, se o deputado Heitor Junior (PDT) virar secretário estadual.

Mais governista que o carioca

Ontem, numa conversa em que se discutia a eleição de 2018, alguém citou o PDT, como um partido que terá uma posição de “independência” na disputa. Um ex-deputado que estava ao lado, retrucou: “independência? O Tchê é mais governista que o Carioca, o PT é sua Bíblia”.

Nem tanto

Nem tanto, em Cruzeiro do Sul, o PDT do Tchê apoiou para prefeito o Ilderlei Cordeiro (PMDB).

Muito coerente

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) tem sido coerente na tribuna da Assembléia Legislativa. Critica todos os governos petistas pelo serviço mal feito na BR-364, mas também, não deixa de cobrar do DNIT por até aqui não ter recuperado os trechos mais críticos da estrada.

Pesa contra as empresas

Não ando de ônibus. Mas tenho amigos que andam e as reclamações pela má prestação de serviço pelas empresas que exploram o setor são unânimes. Nem cobradores possuem mais. São subsidiados pela PMRB. E ganhar um aumento sem contrapartida não é certo? Houve a renovação da frota constante do contrato do subsídio? Não sei? Dizem que não. São pontos.

Uma paulada no assalariado

Quem mais anda de ônibus deve ser o usuário na faixa de um a dois salários mínimos. Este aumento no preço das passagens; queira-se ou não, será uma paulada em que ganha pouco.

Resolvam no voto

O ex-deputado federal Márcio Bittar (PSDB) e o deputado federal Major Rocha (PSDB) nunca vão conseguir se entender, isso já ficou muito claro. Também é cristalino que não há lugar para ambos no PSDB. Enquanto estiverem no mesmo partido a briga só vai a cada dia recrudescer.

Única chance

A única chance que o Márcio Bittar (PSDB) terá de ser o candidato a senador pelo partido é nas pesquisas que vão acontecer daqui em diante, aparecer na frente do deputado federal Major Rocha (PSDB) na preferência popular. Fora isso a sua possibilidade fica sendo zero.

O canta desafinado da sereia

O deputado Ney Amorim (PT) tem todas as qualidades para disputar o Governo ou o Senado. Mas deixar o PT, onde está o seu ambiente político, seu grupo, onde cresceu, politicamente, para se cativar pelo desafinado canto da sereia para se filiar no PDT, pode ser um tiro no pé. Em política tem que se ter sempre cautela, cautela, cautela, antes de dar um passo. Não creio na hipótese.

Nome para não quer queimado

O deputado Ney Amorim (PT) é um dos bons quadros jovens do PT, não pode entrar numa disputa para ser queimado. Se disputar o Senado tem que ser num contexto favorável.

Continua sendo popular

O ex-prefeito de Sena Madureira, Nilson Areal, mesmo com todos os problemas que aconteceram com ele continua tendo ainda um nicho de eleitores fiéis. Quando era prefeito a FPA ganhou de lavada todas as eleições que disputou contra os candidatos da oposição.

O homem é da cozinha do governador

A oposição não fique delirando em ter o deputado federal Alan Rick (PRB) formando na mesma chapa. O Alan é da copa e cozinha do governador; e ademais, o seu mentor espiritual, Pastor Agostinho da IBB, é um dos mais ardorosos governistas da aldeia.

Bela de uma mexida

Com a sua declaração de que o PT tem que lançar apenas um candidato ao Senado, o senador Jorge Viana (PT) deu uma bela de uma sacudida na eleição de 2018. Quando fala sempre tem repercussão, porque é uma das figuras mais importantes e respeitáveis do petismo acreano.

Continuo pagando para ver

Esta história de que as escolhas dos candidatos ao Senado pela oposição será decidido por uma série de pesquisas, eu continuo pagando para ver. Esta mesma tese foi lançada na eleição municipal e ninguém acatou. O PMDB e o PP fizeram a chapa majoritária sem consultas.

Interesses em jogo

São muitos interesses em jogo na oposição. Existe ainda o agravante de que, cada um dos nomes que se apresentaram como postulante ao Senado é dirigente de partido e basta querer e ninguém pode impedir a candidatura. O consenso é difícil. Cada um tem seu argumento.

Questão de habilidade

Caso a presidente do SOLIDARIEDADE, Márcia Bittar, consiga reunir numa chapa os primeiros suplentes de vereadores da última eleição e nomes sem mandato, mas com potencial, poderá formar uma chapa competitiva para disputar vagas na Assembléia Legislativa.

Chega com cacife

Dos deputados federais da FPA, o que chega com maior cacife de trabalho político para disputar a reeleição é o Léo de Brito (PT). As suas emendas parlamentares não tiveram cunho político e se fez presente visitando as suas bases, não se trancou no gabinete em Brasília.

O Sibá é imbatível!

O deputado federal Sibá Machado (PT) e o deputado Jonas Lima (PT) conseguiram produzir o vídeo mais brega e meloso de parabéns pelo aniversário do governador. O Sibá é imbatível!

Sem referência

Depois dos problemas jurídicos que aconteceram com o ex-prefeito de Brasiléia, Aldemir Lopes, a oposição ficou sem uma sólida referência política no município. Era quem conseguia organizar a oposição contra o PT, tanto que elegeu o Everaldo Gomes (PMDB) prefeito. Se não foi bem na gestão é outra história.

Outra história

O deputado Jesus Sérgio (PDT) avalie sua candidatura a deputado federal. É um alerta que faço parcialmente. Não sei se tem esquema financeiro forte para bancar uma cartada de deputado federal. Se tiver, tudo bem. Volto a dizer que, na política não se dá passo além do tamanho da perna.

Limpo e honrado

Fui informado que o ex-deputado federal Henrique Afonso (PSDB) pode ser candidato a deputado federal. Não concordo com algumas posições suas. Mas tenho de reconhecer que, neste mar de lama que inundou a política, o Henrique é um homem limpo e honrado.

E-mail

“Luis Carlos, por favor, coloque na sua coluna que, defendo uma candidatura única ao Senado pela FPA, desde que seja o deputado Ney Amorim (PT)”. O e-mail é do presidente do PHS, Manoel Roque. Acha que o senador Jorge Viana (PT) já teve a sua vez. Nada a comentar.

Depois da porta arrombada

O governo pecou em não ter contratado de imediato os aprovados no concurso da Saúde. Hoje não estaria sendo obrigado a demitir mais de 300 funcionários, gerando a confusão e o desgaste que gerou. A contratação agora é como comprar tranca para a porta, após arrombada. O mais grave é que estes demitidos, se entrarem num concurso público já entram em desigualdade de condições, porque enfrentarão jovens que estão saindo de universidades ou estão cursando o ensino superior. Sejamos também coerentes que o governo não vai demitir por livre vontade, está sendo pressionado pelo MP, segurou o quanto pode esse pessoal. O grande erro do governo foi não ter alertado aos que estão em vias de serem demitidos que não eram efetivos. Foram empurrando com a barriga e não resta alternativa. É uma situação séria, preocupante, porque é com estes empregos que, os que serão dispensados, devem manter as suas casas e as despesas do dia a dia. Toda demissão machuca.