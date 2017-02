Tchê defende filiação de Ney Amorim ao PDT para disputar vaga no Senado da República

O ex-deputado estadual e presidente regional do PDT, Luiz Tchê, confirmou o convite para que o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ney Amorim, se filie à sigla para disputar uma cadeira no Senado Federal.

Para ele, Ney Amorim reúne todas as qualidades necessárias para a disputa, representando um novo jeito de fazer politica, com a valorização dos partidos e da democracia.

“Nós procuramos o presidente Ney Amorim para reforçar o convite e dizer que as portas do PDT estão abertas para que ele dispute uma cadeira no Senado. Esse é o momento dele. O Ney foi p deputado estadual mais votado de toda história, tem feito um excelente mandato como presidente da Aleac, valorizando os partidos e garantindo que o Legislativo seja um Poder totalmente democrático”, afirma.

Experiente dirigente partidário, Tchê que já foi presidente da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais(Unale), faz questão de ressaltar que a renovação política não acontece somente com o surgimento de novos nomes, mas de pessoas que tenham um desejo de unir Poderes, Instituições e sociedade em prol do desenvolvimento do Estado.

“O Ney representa um novo jeito de fazer política. Um novo pensamento, um novo modo de trabalhar para promover a inclusão social e garantir melhorias para a população. É um democrata, um político que nasceu na Baixada da Sobral e conhece bem a necessidade do povo. Ele sabe colocar a melhoria da qualidade de vida das famílias acima de qualquer debate político”, destaca.

Sobre a possibilidade de Ney Amorim ser impedido de disputar o Senado pelo PT, Luiz Tchê garante que ele teria espaço não somente no PDT como em outros partidos da Frente Popular.

“O momento exige que tenhamos sabedoria para sair dos nossos próprios interesses e defender o melhor para nosso Estado. O Ney representa isso. Se ele não for candidato pelo PT, as portas do PDT estão abertas e tenho certeza que outros partidos também farão esse convite. A candidatura do Ney ao Senado não é mais uma decisão particular dele, mas o anseio de todos nós”, afirma.