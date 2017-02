Reunião do Conselho Tarifário sobre o aumento da passagem começa em meio a protestos; vereadores são barrados

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 10/02/2017 15:16:41

A reunião do Conselho Tarifário, na sede da Superintendência de Trânsito de Rio Branco, na Rodoviária da capital, para a votação do aumento da passagem de ônibus começou com polêmica depois que os vereadores Roberto Duarte (PMDB) , Lene Petecão (PSD) e até o líder do prefeito na Câmara, Eduardo Farias (PCdoB) foram impedidos de entrar na sala onde ocorre a discussão, pelo próprio Conselho. Militantes que também tentaram acessar o local foram barrados.

“É um absurdo. Nós somos os legítimos representantes da população e não temos direito de entrar numa discussão tão importante como essa. Isso mostra falta de transparência por parte da prefeitura”, protestou a ver vereadora Lene Petecão.



A reunião conta com a presença dos 10 membros do Conselho. São representantes do DCE, Umarb, UBES, Assemurb, Sindtaxi, Fieac, Fecomércio, RBTrans, Sintpac e Sindicol.

O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo do Estado do Acre (Sindcol) apresentou uma planilha de custos para a Prefeitura da capital que prevê que a passagem passe de R$ 3 para R$ 4, embora o diretor-presidente do RBTrans, Gabriel Forneck, afirme ser contra o aumento. Na planilha da prefeitura, a priori, o aumento é de R$ 3 para R$ 3,85.