Prefeito de Santa Rosa é obrigado a suspender concurso de 200 vagas

João Renato Jácome - 10/02/2017 08:55:36

O processo seletivo para a contratação temporária de servidores da Educação, Obras e Saúde, em Santa Rosa do Purus (AC) precisou ser suspenso pela prefeitura da cidade após uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado (TCE). O comunicado, que foi publicado em Diário Oficial nesta quinta-feira, dia 9.

Segundo apurou o ac24horas, as contas da cidade estão em situação preocupante e o município estaria gastando mais do que a legislação autoriza. Com isso, não restou outra decisão ao TCE a não ser indicar ao prefeito da cidade que a seleção pública fosse suspensa, o que de imediato ocorreu.

Somente na área de saúde eram 12 vagas. Já para o setor de Obras, 21 oportunidades. Na pasta de Educação, seriam selecionados 171 novos trabalhadores. Os candidatos devem acompanhar as novas decisões referentes ao processo seletivo consultando o Diário Oficial do Estado, o Portal da Transparência do Município, ou dirigindo-se à Secretaria de Saúde ou à sede da Prefeitura.