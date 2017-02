Prazo para inscrições no Fies termina nesta sexta-feira, 10

Da redação ac24horas - 10/02/2017 08:51:19

O prazo para os estudantes interessados em concorrer ao benefício do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) se encerrará às 23h59 (horário de Brasília) desta sexta-feira, 10. Para este primeiro semestre, serão ofertadas 150 mil novas vagas. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site.

Para se candidatar, o estudante deve ter participado de alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) desde 2010, obtido nota mínima de 450 pontos nas provas de conhecimentos e nota superior a zero na redação. O candidato também deverá comprovar renda familiar bruta de, no máximo, três salários mínimos.

O Fies é um programa do Ministério da Educação, operacionalizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), destinado a financiar prioritariamente estudantes de cursos de graduação. A partir desta edição, o teto global do financiamento passará a ser de R$ 30 mil por semestre.

A contratação do benefício está condicionada aos estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino não gratuitas cadastradas no programa, em cursos com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). No entanto, estudantes interessados em fazer um curso superior podem se inscrever antes de estar matriculados.