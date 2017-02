Nicolau Junior participa da entrega de títulos definitivos a produtores de Capixaba

Da redação ac24horas - 10/02/2017 14:23:43

O deputado estadual Nicolau Junior (PP) participou na manhã de hoje da entrega dos primeiros títulos definitivos para os produtores rurais dos ramais Alcoobras e Zaquel, na zona rural do município de Capixaba. Ao lado do superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Eduardo Ambros Ribeiro e do prefeito Zé Augusto, o parlamentar ressaltou a importância da garantia de propriedade.

“Vocês esperaram por mais de uma década por esse sonhado documento que representa muito mais que a garantia da propriedade, mas um sonho de todo produtor, esse documento norteia os direitos e deveres de quem participa da reforma agrária” disse o deputado.

Nicolau aproveitou para reafirmar o seu compromisso com o produtor rural e anunciar investimentos garantidos pelo senador Gladson Cameli (PP-AC) em Brasília para o município de Capixaba.

“O senador assegurou R$ 2 milhões em emendas para o município de Capixaba e pediu ao prefeito Zé Augusto que parte desses recursos sejam destinadas ao homem do campo. Esse é um compromisso do senador e meu com as famílias dessa terra” destacou.

Ao frisar o trabalho de toda equipe do INCRA no processo de reforma agrária, Nicolau garantiu que as famílias que não receberam seus títulos por erros ou problemas jurídicos, terão processos analisados. Para o deputado, o título de domínio é o instrumento que transfere o imóvel rural ao beneficiário da reforma agrária em caráter definitivo e deve ser garantidos a todos que tem direito.

“Muitos aqui comemoram a liberdade, vão poder fazer investimentos em suas propriedade e melhorar de qualidade de vida. Parabéns ao Eduardo e toda equipe do INCRA” concluiu o deputado.