Estrelão encara Humaitá em jogo treino no Florestão nesta sexta

Jairo Barbosa - 10/02/2017 10:42:05

O técnico do Rio Branco Cristian Souza terá uma nova oportunidade para testar o esquema tático e avaliar jogadores no jogo treino marcado para as 15:30 hs nesta sexta-feira (10) contra o Humaitá, no estádio Florestão.

Será o segundo jogo treino do Estrelão na preparação para o jogo diante do Figueirense na quarta feira (15), pela Copa do Brasil.

Sem time titular definido ainda, o treinador pretende avaliar o desempenho dos seus comandados para formar o grupo que vai entrar em campo.

Para o jogo da Copa do Brasil, a diretoria do Clube já colocou os ingressos á venda. A inteira custa R$ 40,00 e a meia R$ 20,00, disponiveis nas lojas do supermercado Araújo e na sede do clube, na Avenida Ceará.