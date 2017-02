Deputado federal Flaviano Melo entrega diploma de menção honrosa ao trabalho de inclusão da APAE

Da redação ac24horas - 10/02/2017 08:42:08

O deputado federal Flaviano Melo (PMDB) tem dado uma atenção especial aos trabalhos às pessoas especiais da APAE de Rio Branco. Seja através de emendas parlamentares para adquirir bens à estrutura da instituição ou incentivo às inovações que facilitem o trabalho da equipe. Acompanhado dos deputados estaduais Chagas Romão (PMDB) e Eliane Sinhasique (PMDB) além do vereador Roberto Duarte (PMDB), o parlamentar entregou à Cecília Lima, presidente da APAE de Rio Branco, o diploma de Menção Honrosa pela participação do Prêmio Brasil Mais Inclusão promovido pela Câmara Federal.

“Indicamos o trabalho desenvolvido aqui na APAE de Rio Branco, que não teve a felicidade de ganhar. Mas esse diploma de Menção Honrosa é um reconhecimento da obstinação daqueles que servem ao propósito de incluir socialmente as pessoas com deficiência. Fiz questão de fazer essa entrega pessoalmente porque valorizo essas ações que visam dar dignidade e esperança aqueles que lutam por uma vida melhor, apesar das suas limitações físicas e mentais,” afirmou Flaviano.

Cecília reconheceu o esforço do Gabinete do parlamentar peemedebista que têm estado sensível às necessidades da instituição. “Só tenho a agradecer ao esforço do deputado que tem nos ajudado no projeto da APAE de Rio Branco. O nosso propósito é melhorar o desempenho dos nossos estudantes através do ensino da informática, educação física e atividades artísticas de dança e teatro. Essa inciativa tem nos ajudado a colocar no mercado de trabalho nossos alunos,” destacou Cecília.

Ela ainda lembrou que a instituição cresceu bastante nos mais recentes anos. “Inicialmente atendíamos seis alunos numa casa de madeira. Mas superamos as dificuldades e atualmente damos assistência a 260 estudantes, na nossa sede própria no Conjunto Esperança I, Bairro da Floresta,” lembrou Cecília.