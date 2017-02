Após denúncias do ac24horas, Saúde envia medicamentos ao hospital do município de Jordão

João Renato Jácome - 10/02/2017 14:01:27

Após uma médica usar sacos de lixo como avental durante um parto na Unidade Mista de Jordão, no interior do Acre, e servidores e usuários denunciarem a falta de medicamentos básicos como dipirona e anti-inflamatórios, a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) enviou lotes de remédios para repor o estoque da unidade de saúde.

Ainda em janeiro, quando o ac24horas fez as denúncias, a Sesacre negou que houvesse falta de medicamentos no hospital e que a médica utilizou os sacos de lixo porque uma falha de comunicação e a pressa para o atendimento da paciente impediram que a médica pegasse os aventais que estavam no almoxarifado da unidade de saúde. O caso repercutiu fortemente na imprensa e redes sociais – veja abaixo.



Um informe no site da Secretaria de Comunicação do Acre (Secom/AC) esclarece que foram despachados 78 tipos de medicamentos, dentre eles os da denúncia do portal, como anti-inflamatórios, analgésicos, vitaminas e antibióticos.

Ludmilla Tavares, gerente do Centro de Referência para o Programa de Medicamentos Excepcionais (Creme), destacou em entrevista ao site da Secom que foram remetidos 14,5 mil itens químicos e farmacológicos: “Os medicamentos enviados cobrirão, em média, três meses de atendimento da unidade”.

