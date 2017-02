Troca-troca na administração do petista Sebastião Viana

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 09/02/2017 20:34:16

Bom dia! Boa tarde! Boa noite!

Em primeiro lugar gostaria de pedir desculpa aos meus três leitores pela falta de atualização. Nos últimos dias estou sendo batendo o escanteio e correndo para cabecear, já que nosso time está desfalcado com as férias de alguns jogadores. Em segundo lugar quero avisar que vai ter troca-troca na administração do governador dos governadores, Sebastião Viana (PT).

Segundo fontes palacianas, o deputado Heitor Júnior (PDT) irá abrir mão de alguns meses de mandato para o secretário de Pequenos Negócios, Henry Nogueira. Vai ser um troca-troca como falei. Heitor vira secretário e Henry vira deputado. Nossa fonte afirma que Sebastião estaria fazendo um tipo de ambientação para Nogueira, já que ele pretende disputar a vaga em 2018.

O acordo vem sendo costurado cuidadosamente. Procurado pelo blog, Heitor Júnior disse que “ainda não está batido o martelo, mas a possibilidade é real”. O deputado justifica que a Secretaria de Pequenos Negócios trabalha com empreendedorismo, sua área de atuação fora da política. Quando o troca-troca agrada as duas partes não tem como não ceder a uma boa proposta.

Happy Birthday To You!

O blog do Ray não poderia deixar esta data passar em branco. No dia nove de fevereiro nasceu nosso líder maior, o governador dos governadores, Sebastião Viana. Ele apaga mais uma velinha, e nós plagiamos a singela homenagem que o PHS fez a esta mente brilhante que transformou nosso quero Acre na capital mundial da economia sustentável, modelo para os EUA, Alemanha, China, França, Peru, Itália, Israel, Bolívia, Vietnã, Coreia do Sul, Cuba, Rússia e Marte, além de referência para união europeia.

Mais homenagens ao chefe de estado de nossa linda Sucupira

Muitas pessoas parabenizaram o governador Sebastião Viana, mas quem roubou a cena foi o deputado federal afastado Sibá Machado (PT), que no melhor estilo de Dirceu Borboleta, de o Bem-Amado, comandou as homenagens ao chefe querido.

Mais uma homenagem do blog

Já que o blog lançou a candidatura do governador Sebastião Viana à Presidência da República, nada melhor que homenageá-lo com o vídeo à altura deste grande líder político.



Petistas discordam de Jorge Viana

A opinião do senador Jorge Viana, que o PT tem que ter apenas um candidato ao Senado não foi recebida de forma unanime por algumas tendências do partido. Alguns “cuecas apertadas” discordam em gênero, número e grau. Eles defendem o nome do presidente da Aleac, Ney Amorim para compor a chapa petistas em 2018. Os dois nomes são fortes e de densidade eleitoral inquestionável.