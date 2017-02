Sebastião Viana recepciona Sarney Filho no Palácio Rio Branco

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 09/02/2017 16:05:14

O ministro do Meio Ambiente Sarney Filho e sua Caravana Verde se reúnem com o governador Sebastião Viana na tarde desta quinta-feira, 09, no Palácio Rio Branco, no Centro da capital, para tratar sobre temas ambientais.

A Caravana de Sarney é composta por gestores da Agência Nacional de Águas (ANA), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Serviço Florestal Brasileiros (SFB) e outros secretários nacionais do setor.

O objetivo principal da agenda da Caravana Verde é estabelecer parcerias com os Estados para a redução do desmatamento.

Sarney cumpre agenda nesta sexta-feira, 10, na Reserva Extrativista Cazumbá-Iracema, em Sena Madureira, onde certifica 157 comunitários, qualificados pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

À tarde, as atividades de assinatura de protocolos, decretos, acordos de cooperação, anúncios e posse da chefe da Reserva Extrativista Chico Mendes serão promovidas no Palácio Rio Branco, na capital.

O governador Sebastião Viana acompanha as agendas.