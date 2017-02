Protesto deixa trânsito lento em parte do centro, na rua Marechal Deodoro e avenida Brasil

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 09/02/2017 11:47:12

O trânsito é lento neste momento na rua Marechal Deodoro e parte da avenida Brasil, no Centro de Rio Branco, por causa do protesto dos servidores da Sesacre ameaçados de demissão após uma ação do Ministério Público Estadual.

A avenida foi fechada pelos servidores na frente da Casa Rosada, gabinete do governador Sebastião Viana. Agentes de trânsito estão no local.