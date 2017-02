Preso é estrangulado em cela do presídio de Sena Madureira

João Renato Jácome - 09/02/2017 10:37:20

O presídio Evaristo de Morais, em Sena Madureira (AC), registrou a morte por estrangulamento de Francisco das Chagas Figueredo da Cunha, um preso de 23 que estava detido desde 2013, segundo informou o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). Além do morto, outros quatro presos dividiam cela com a vítima.

As primeiras informações enviadas ao ac24horas aponta que o corpo de Francisco também apresentou algumas perfurações, contudo, segundo legistas, a causa da morte não teria sido os golpes provavelmente realizados com estoques, armas brancas artesanais produzidas por presos com pedaços de ferro.

Após a morte de Francisco das Chagas ser atestada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), todos os colegas de cela da vítima foram encaminhados à delegacia da cidade de Sena Madureira. O caso agora será investigado.