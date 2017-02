População reclama falta d’água na Zona Norte de Rio Branco

João Renato Jácome - 09/02/2017 09:20:37

Os moradores dos bairros Placas e Vitória, que ficam na Zona Norte de Rio Branco, estão indignados com a falta d’água na rede de distribuição do Departamento de Água e Pavimentação (Depasa). A situação estaria se arrastando há pelo menos oito dias, prejudicando o cotidiano de famílias que dependem do serviço.

“Desde a semana passada que não tem água na rede do Depasa. É um absurdo. O valor da água só aumentou nos últimos tempos e a gente ainda precisa passar por uma situação dessas. Assim é difícil. A gente liga e eles não dão satisfação para a gente”, reclama a professora Aldenora Campos, de 47 anos.

Segundo o Depasa, uma das bombas que garantem o abastecimento da região alta da cidade apresentou problemas no último domingo, o que impediu que a distribuição fosse feita normalmente. Contudo, o problema já foi corrigido e o abastecimento já começou a ser regularizado.

Além dos bairros Placas e Vitória, outros também sofrem com o problema: Eldorado, Adalberto Sena, Tancredo Neves, Novo Horizonte, Jorge Lavocat, Xavier Maia e Alto Alegre. Todas essas comunidades devem ser abastecidas até a sexta-feira, dia 10, segundo afirma o órgão estadual.

“A gente paga por um serviço que não é fornecido, então, tem que dar desconto na conta do fim do mês porque todo mês eles mandam o boleto para a gente pagar e se não pagar eles vem e fecham o cano da gente. A gente só quer água na torneira, um direito nosso”, afirma Joyce Alves, que vive no bairro Vitória.