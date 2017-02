Obras da BR 364 serão incitadas em abril

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 09/02/2017 12:05:53

Os deputados estaduais Gerlen Diniz (PP) e Jesus Sérgio (PDT) informaram na manhã desta quinta-feira (9), que receberam a garantia da direção do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) que as obras de recuperação da BR 364 serão iniciadas no mês de abril. As empresas vencedoras da licitação teriam sido notificadas.

“O trabalho emergencial que foi feito de Tarauacá até o rio Liberdade, dividido em três lotes e apenas um recebeu cobertura asfáltica. Os demais que foram colocadas apenas pedra rachão ficaram muito ruins, mas o diretor do DNIT colocou o projeto era apenas com a pedra, não estava incluída a cobertura asfáltica”, destaca Jesus Sérgio.

Segundo o deputado, o DNIT garantiu que recursos para fazer a cobertura asfáltica estariam garantidos. A respeito das obras das empresas que ganharam seis lotes de Sena Madureira ao Rio Liberdades, as empresas saíram hoje com consultores para fazer visitas aos trechos e em março estão iniciando as obras.

A precisão da conclusão das obras estaria prevista para o mês de agosto. Em março e abril os serviços serão intensificados. Uma caravana de representantes públicos vai fiscalizar as obras. Duas novas balanças também serão instaladas para controlar o peso dos caminhões que circulam na rodovia.