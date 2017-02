Nova tarifa de ônibus deve ser definida nesta sexta-feira, dia 10

João Renato Jácome - 09/02/2017 10:15:43

A nova tarifa do transporte coletivo de Rio Branco deve ser definida nesta sexta-feira, dia 10, durante reunião do Conselho de Transportes da Capital, marcada para ocorrer aa partir das 14 horas. Antes, na semana passada, uma liminar determinou a suspensão da discussão, que ocorreria no dia 26 de janeiro.

A proposta apresentada pelo Sindicato das Empresas de Trasnporte Coletivo (Sidicol), é que a passagem saia de R$ 3,00 para R$ 4,08, o que, segundo explica a planilha, é suficiente para repor os investimentos feitos e os custos do último ano. O aumento, então, seria de R$ 1,08.

Segundo explicou a Superintendência de Transportes e Trânsito de Rio Branco (Rbtrans), a ideia é trabalhar que para que seja mantida em R4 1,00 o valor da tarifa para os estudantes da capital.

Além disso, explicou o órgão em outra oportunidade, ao ac24horas, que o Conselho atua também para que a tarifa aprovada não prejudique nem o trabalhador, nem as empresas.