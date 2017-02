Militares definem proposta de etapa alimentação visando o não decréscimo salarial

Jairo Carioca e Luciano Tavares - 09/02/2017 12:58:41

Reunidos na manhã de hoje (9) em Assembleia Geral com a presença do Subcomandante Geral da Polícia Militar, Coronel PM Ricardo Brandão, o Tenente Coronel BM Charles, representando o Coronel BM Roney Cunha da Conceição, os militares deliberaram sobre a contraproposta do Governo do Estado para devolver parte do valor perdido nos salários com a retirada da etapa de alimentação dos inativos.

Foi aprovado o encaminhamento feito pelo presidente da Aprabmac, Abrahão Púpio, pela qual as associações militares, comandos e governo regressarão à mesa de negociação, visando lograr êxito no valor a maior incidente sobre os R$ 571,43 da etapa de alimentação atual incorporada no adicional de formação policial militar, objetivando o não decréscimo salarial por conta do imposto de renta a pagar, retido na fonte.

“Não foi registrada abstenções nem votos contrários, ficando deliberado que na próxima semana seria convocada nova assembleia geral para apresentar os avanços ou não em relação ao panorama atual” disse Púpio.

As associações querem que seja majorado o valor para que quando o imposto de renda retido na fonte, a pagar, incidir na remuneração, seja mantido o valor líquido de pelo menos R$ 508,00. Ainda de acordo Púpio, “que em cima desse valor líquido continue sendo respeitada a incidência da gratificação de sexta parte (20%, desde que o militar tenha ficado pelo menos 25 anos no serviço ativo) e do adicional de inatividade (de 0% até 25%, dependendo do tempo de contribuição quando na passagem à reserva remunerada ou reforma)”, concluiu.