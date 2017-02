Lois Arruda e Cloves Augusto serão os juízes auxiliares da Presidência e da Corregedoria da Justiça, no biênio 2017/2019

Da Redação - 09/02/2017 15:31:26

O Judiciário Acreano está de cara nova. As edições do Diário da Justiça Eletrônica (DJE) desta semana trazem alguns dos nomes que ajudarão a nova Administração do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) a tocar a gestão administrativa do biênio 2017/2019.

Para juiz-auxiliar da Presidência, cargo ocupado anteriormente pela juíza de Direito Mirla Regina, a presidente do TJAC, desembargadora Denise Bonfim, recrutou o juiz de Direito Lois Arruda, que deixa a titularidade da 3ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, para ocupar o cargo, considerado o cérebro da gestão.

Para responder pela 3ª Vara Cível da Capital, temporariamente, sem prejuízo de suas funções jurisdicionais, a Presidência do TJAC escalou a juíza de Direito Zenice Cardozo, titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco.

Para o cargo de juiz-auxiliar da Corregedoria da Justiça, Denise Bonfim, nomeou o juiz de Direito Cloves Augusto, titular da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco, que já vinha assumindo lugar de destaque na Justiça Acreana, em decorrência da sua postura firme no julgamento das demandas relacionadas ao crime organizado.

O cargo, na gestão anterior, era ocupado pelo juiz de Direito Leri Gross, que ganhou notoriedade internacional, ao presidir o Júri da Motosserra. Com a saída de Cloves, a 4ª Vara Criminal ficará sob a responsabilidade do juiz de Direito Flávio Mundim.

Na coordenação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) sai o juiz de Direito Marlon Machado, e entra a juíza de Direito Lílian Deise.