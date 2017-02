Instituto de Matemática e Filosofia abre 740 vagas em 15 cursos

Da Redação - 09/02/2017 11:39:24

O Instituto de Matemática, Ciências e Filosofia (IMCF) abriu novo edital com 740 vagas em 15 cursos nas áreas de matemática, de iniciação à robótica e à física, além de filosofia, biologia e xadrez.

Os cursos são ofertados exclusivamente para estudantes da rede pública e podem ser utilizadas como atividades extracurriculares que sirvam de complemento às aulas tradicionais.