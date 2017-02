Eber Machado diz que é preciso “despartidarizar” recursos de emendas destinadas aos municípios

Da redação ac24horas - 09/02/2017 11:46:13

O deputado Eber Machado (PSDC) criticou na manhã desta quinta-feira (9), o que ele classifica como “partidarização de recursos de emendas parlamentares alocados pela bancada federal do Acre”. Ele afirma que algumas prefeituras estariam sem receber recursos porque seus gestores integrarem determinado bloco político.

“Alguns parlamentares precisam acordar e ter a certeza que eles são representantes da população inteira do Estado do Acre. Diante deste momento de dificuldade que o país atravessa é chegado o momento de o mandato ser usado em benefício da população, não como palanque para futuras eleições”, diz Machado.

Segundo o parlamentar, “O que estamos acompanhando é sempre alguém trabalhando apenas sua parte política, querendo apenas manter seu mandato e defender a bandeira de seu partido. A política é uma ferramenta de inclusão, onde podemos juntar diferentes ideologias em torno de um projeto comum”.

Para Eber Machado, a obrigação da bancada federal é atender as necessidades dos gestores municipais sem observar cores partidárias. “A nossa obrigação é defender os interesses da população. Ter consciência de saber que estamos aqui porque a população nos colocou no mandato pelo voto”, ressalta o deputado.

Machado finaliza fazendo um apelo pela união da bancada federal em torno dos problemas dos municípios. “A disputa eleitoral precisa ficar restrita aos palanques no período eleitoral. Nossa bancada federal precisa dar as mãos e trabalhar em conjunto para atender aos interesses do nosso povo. Este é o objetivo da política”.