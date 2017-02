Deixado em lixeira, bebê continua internado em UTI no Juruá

João Renato Jácome - 09/02/2017 09:01:37

O bebê encontrado numa lixeira do Hospital do Juruá (HJ), em Cruzeiro do Sul (AC), continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A mãe da criança, que teve o parto sozinha no banheiro do hospital, deixou a criança ali mesmo. Tempos depois, uma funcionária do HJ encontrou o bebê desacordado e pediu ajuda.

Segundo apurou ac24horas, um médico que estava de plantão conseguiu reanimar o bebê e o levou para a UTI do Hospital Materno Infantil de Cruzeiro do Sul. Segundo a gerente da unidade especializada, a criança deve permanecer internada por pelo menos três meses.

“É uma criança de proximamente 30 semanas e precisa passar por esses cuidados na UTI, visto que estamos falando de um bebê prematuro, com peso de 930 gramas”, contou ao revelar que a mãe da criança não teve diagnosticado nenhum complexo psicológico pós-parto e que ela estaria disposta a criar o bebê.