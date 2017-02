Corpo de homem é achado em matagal por cachorro

Da redação ac24horas - 09/02/2017 17:08:01

Um cachorro encontrou o corpo do seu dono jogado em um matagal. O agricultor Raimundo Gonçalves do Nascimento, de 30 anos, foi morto a tiros e, como não chegou em casa do horário habitual, a mulher pediu que o filho fosse procurar o padrasto com o cachorro.

O caso ocorreu na noite de quarta-feira (8) em um matagal no km 7 do Ramal Mendes Carlos, na rodovia AC-40, no município de Plácido de Castro, interior do Acre.

Segundo informações da polícia, o adolescente atendeu ao pedido da mãe e saiu para procurar pelo padrasto. Ao chegar próximo a uma ponte, o cachorro entrou em um matagal e achou o corpo.

Informações ainda da polícia é de que a vítima foi alvejada por vários disparos de arma de fogo. Vizinhos falam ter ouvido barulhos de tiros na região. A família mora no local há três meses. Segundo a mulher do agricultor, o marido não tinha rixa com vizinhos.

O corpo do agricultor foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).